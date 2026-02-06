Maenza, 23enne arrestato per maltrattamenti sui genitori

MAENZA – I Carabinieri di Maenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Latina, su richiesta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di un 23enne residente del centro lepino, accusato di maltrattamenti in famiglia. Erano stati i genitori conviventi, una coppia di anziani a raccontare le violenze subite dal figlio tra le mura domestiche e le richieste estorsive di denaro per l’acquisito di alcol e droga. Gli episodi andavano avanti da mesi e prima della custodia cautelare l’uomo era già stato raggiunto a settembre scorso da un provvedimento di ammonimento del Questore di Latina.

Era anche già rinviato a giudizio in un separato procedimento penale per maltrattamenti ai danni della nonna paterna, con cui conviveva in precedenza.