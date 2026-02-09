Mal’Aria, migliora il Lazio, ma non basta. L’orizzonte del 2030

LATINA – Legambiente ha pubblicato il nuovo rapporto nazionale “Mal’Aria di Città” con i dati 2025, dell’inquinamento da PM10, PM2,5 e NO2 in tutti i capoluoghi italiani, dal quale emerge un significativo miglioramento rispetto all’edizione precedente del report.

La situazione nel Lazio vede Roma ancora nella Top Ten delle peggiori città per concentrazione di NO2, settima peggior città come lo scorso anno, mentre Frosinone, con 55 giorni oltre i limiti di polveri sottili, è la quinta peggior città italiana per giornate di superamento dei valori massimi consentiti di PM10 dell’attuale limite che.

Roma, Frosinone e Latina poi, sono tra i tanti capoluoghi italiani dove si superano i nuovi limiti europei che scatteranno dal 2030. Soffermandoci ai dati di Latina, per rispettare la nuova normativa, entro 4 anni dovranno essere ridotte le polveri sottili, PM10 e PM2,5 rispettivamente dell’ 8% e del 20%. mentre il biossido di azoto (NO2) dovrà scendere del 6% (il 29% a Roma e il 7% a Frosinone).