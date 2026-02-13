ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Maltempo in arrivo, allerta arancione in provincia: il Comune di Latina apre il Coc

LATINA – Il Comune di Latina ha attivato il Coc, il centro operativo comunale di protezione civile in vista dell’allerta maltempo con codice arancione annunciata  dalla Protezione civile regionale del Lazio. Dalle prime ore di domattina, sabato 14 febbraio, e per le successive 12-18 ore  l’allerta è per criticità idrogeologica e idraulica.

Il maltempo  – secondo le previsioni  – investirà tutta la provincia di Latina con “precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento”.

