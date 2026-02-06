ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Maltempo, slitta a Latina la sfilata dei carri: appuntamento al 22 febbraio

LATINA – A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la sfilata dei carri allegorici prevista per sabato 7 febbraio alle ore 14.30 è stata rinviata a domenica 22 febbraio, alla medesima ora.

Gli altri appuntamenti restano confermati. Lo comunica in una nota il Comune.

