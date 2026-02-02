Maratona Maga Circe 2026, tutti i risultati

SABAUDIA – Un grande successo per la sesta edizione della Maratona Maga Circe, che fa segnare un nuovo record grazie alla vittoria di Ndorobo Peter Kwemoi (Kenya), primo al traguardo con il tempo di 2:11:47. Alle sue spalle Kalale Ishmael Chelanga (Kenya) in 2:12:19 e Keiyo Sampson (Kenya) in 2:14:04. L’intero podio maschile ha chiuso sotto il tempo di 2:14:43, abbattendo il muro del record delle precedenti edizioni della Maga Circe. Un risultato eccezionale che conferma l’elevato livello tecnico della competizione, la qualità del percorso e dell’organizzazione, e che contribuirà in modo concreto a una crescita nel ranking, rafforzando ulteriormente il prestigio della Maratona Maga Circe nel panorama nazionale e internazionale delle grandi corse su strada.

Nella 29 km, per il secondo anno successivo vince Andrea Sgaravatto del Team Sempre di Corsa 01:39:57 presente da ben cinque edizioni. Secondo Francesco Guidi Nissolino Intesatletica Latina 01:43:08, terzo Dario Oddi Atletica Città dei Papi Anagni 01:44:09. Per le donne, prima Aurora Ermini S.S. Lazio Atletica Leggera 01:59:41, seconda Eleonora Bazzoni Piano Ma Arriviamo SSD a r.l. 02:03:10, terza Antonella D’Aversa Atletica Ferentino 02:06:54.

Nella 10,6 km trionfa Gabriele Carraroli Centro Fitness Montello 00:34:29, secondo Simone Proietti Runcard 00:36:07, terzo Andrea Staffieri Caivano Runners 00:36:21. Per le donne, prima Erica Maculan Runaway Milano A.S.D. 00:39:48, seconda Francesca Vassallo XForma A.S.D. 00:41:01.93 terza Barbara Vassallo XForma A.S.D. 00:41:01.95.

Un successo che ha visto in totale 3400 partecipanti tra le tre gare competitive che hanno accolto 2500 atleti, oltre che per la Family Walk panoramica popolata da tante famiglie e amici a quattro zampe con 500 presenze e 400 partecipanti totali alle tante attività collaterali totalmente gratuite come visite ed escursioni, che hanno permesso di visitare la bellezza del nostro territorio. Apprezzato inoltre, il baby parking messo a disposizione gratuita dei genitori runners.

Un appuntamento ormai fisso del calendario podistico nazionale, inserito nel calendario nazionale FIDAL come tappa Bronze con percorso omologato ed inserito nel World Athletics Global Calendar, che anche quest’anno ha regalato emozioni, spettacolo e grande partecipazione, accogliendo atleti da tutto il mondo e contando 25 differenti nazionalità in gara. Grande la soddisfazione degli organizzatori per l’ottima riuscita dell’evento, resa possibile grazie all’impegno di tutto lo staff, al supporto delle istituzioni locali e all’entusiasmo degli atleti, veri protagonisti di una giornata di sport, natura e condivisione. La Maratona Maga Circe si conferma così una manifestazione capace di unire agonismo e bellezza del territorio.

“Una soddisfazione immensa per questo nuovo record che segna la storia della Maratona Maga Circe e per la riuscita di tutta la gara che sempre più esce dai confini nazionali e richiama atleti da tutto il mondo – commenta Davide Fioriello presidente della asd In Corsa Libera e Consigliere Regionale Fidal Lazio. Un grazie al perfetto coordinamento con le forze dell’ordine, ai Sindaci e alle Amministrazioni Comunali di Sabaudia a San Felice Circeo, alla Federazione Italiana di Atletica Leggera presente con il consigliere federale Carlo Cantales, alla delegata tecnica Anna Maria Santarelli, al gruppo Giudici di Gara, alle istituzioni coinvolte, ai due gruppi di Polizia locale di Sabaudia e San Felice Circeo, ai gruppi di protezione civile, a tutte le altre forze dell’ordine presenti sul percorso che hanno permesso agli atleti di correre nella massima sicurezza, agli sponsor ed a tutti coloro che hanno reso possibile la gara. Grazie a tutto lo staff, ai due eccellenti direttori tecnici nelle figure di Antonello Cipullo e Sergio Zonzin, ad Andrea Giocondi responsabile degli atleti elite, ai volontari della Sabaudia Athletic Club presieduta da Franco Guzzi e della Centro Fitness Montello, a Giuseppe Minici responsabile del gruppo Pacer e tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Numeri che parlano, con 25 nazionalità, 4 continenti e rappresentanti da 35 province italiane, anche grazie all’omologazione del percorso nel World Athletics Global Calendar. Ringrazio chi anche quest’anno ci ha scelto ed ha potuto ammirare e apprezzare il nostro territorio unico nel suo genere attraverso la Maratona Maga Circe. Inizieremo già a lavorare per la 7° edizione del 07 febbraio 2027”.

Un appuntamento che ha lasciato come sempre il pubblico e gli atleti con il fiato sospeso grazie al bellissimo e suggestivo percorso, sviluppato con partenza e arrivo in due differenti località: lo start dal porto di San Felice Circeo, per poi districarsi lungo il lungomare, costeggiando le dune, Torre Paola e le lingue di entroterra, fino al traguardo finale nella Piazza del Comune di Sabaudia, cuore pulsante dell’arrivo.

“Possiamo definire la sesta edizione della Maratona Maga Circe come la maratona dei record – commenta il Sindaco di Sabaudia Alberto Mosca – non soltanto dal punto di vista dei risultati agonistici e dei risultati sportivi che comunque sono veramente meritevoli di attenzione e dimensione, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l’eccellente organizzazione di questo evento che oramai assurge ai primissimi posti del ranking delle maratone nazionali più prestigiose e oserei dire senza timore di essere smentito, internazionali. Oltre 2500 iscritti alle tre competizioni della Maratona Maga Circe questo per noi è motivo di orgoglio perché significa che l’organizzazione dal punto di vista infrastrutturale e logistico è stata particolarmente apprezzata da tutti gli amanti di questo bellissimo settore sportivo. Ma aggiungo che per la prima volta abbiamo avuto anche una forte collaborazione da parte di Poste Italiane perché abbiamo ottenuto un annullo speciale dedicato alla sesta edizione della Maratona Maga Circe. Il nostro livello di ambizione guarda in avanti, vogliamo migliorare perché migliorarsi vuol dire dare valore aggiunto a questo bellissimo evento che si svolge in un ambiente naturale, unico che costituisce motivo di forte richiamo per tutti gli amanti di questa specialità”.

“Ancora una volta un successo strepitoso della Maratona Maga Circe – commenta l’Assessore allo Sport di San Felice Circeo, Felice Capponi – Non c’erano dubbi perché è un’organizzazione perfetta che sta facendo in modo che questa manifestazione cresca di anno in anno stiamo raggiungendo le più grandi maratone presenti in Italia. Questo è il motivo d’orgoglio per i comuni di San Felice Circeo e Sabaudia, ma non solo, perché i risultati sportivi sono fondamentali sono importantissimi. Siamo veramente a ridosso della top ten delle maratone italiane. Quello che è importante per i nostri comuni è la presenza in questi tre giorni di tantissime persone sui nostri territori, che hanno visitato le nostre bellezze naturalistiche, storiche, archeologiche. Abbiamo avuto veramente tantissime persone che hanno scelto il Circeo e Sabaudia in questi giorni e questo ci inorgoglisce perché oltre 2500 partecipanti, addetti ai lavori e famiglie che hanno riempito le nostre strutture ricettive che hanno riempito i nostri ristoranti e visitato i nostri paesi. Questo deve essere di insegnamento per il futuro, perché per destagionalizzare ci vogliono queste manifestazioni e bisogna organizzarne di più non solo sportive anche culturale e a livello di spettacolo. Complimenti agli organizzatori della Maratona Maga Circe perché grazie a loro questo è stato possibile. Ringrazio l’amministrazione del Comune di Sabaudia, ringrazio il mio Sindaco perché grazie a loro questa manifestazione può crescere, può andare avanti e portare sempre più persone su questi territori che sono bellissimi”.

“Mi associo a quanto detto dal Sindaco Mosca e dall’amico Felice Capponi per quello che riguarda l’importanza della maratona, la sua particolarità, la sua bellezza e quant’altro. Ma per me va sottolineato l’aspetto dell’inclusione – commenta Massimo Mazzali delegato allo sport del comune di Sabaudia – Oggi abbiamo premiato quei bimbi che sono stati spinti lungo tutto il percorso della maratona da volontari e vedere la loro gioia e la gioia di accompagnava e la gioia dei loro genitori per come questi ragazzi erano stati, sono cose inestimabili che mi spingono a fare e sempre meglio quello che sto facendo, quindi un grazie agli organizzatori per aver considerato in modo importante l’aspetto inclusivo”.

La Maratona Maga Circe è un evento realizzato con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, Comune di Sabaudia, Comune di San Felice Circeo, Camera di Commercio Frosinone Latina – Informare, Parco Nazionale del Circeo e Confagricoltura Latina ed è patrocinata da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Sport e Salute, Coni, Regione Lazio, Consiglio Regionale del Lazio, Provincia di Latina, Fidal, Opes.

La Maratona Maga Circe è inoltre affiancata da partner di livello come il main sponsor Enel, Joma sponsor tecnico, oltre che da Oasi di Kufra, Hotel Centrale, Icar Spa, Cantina Villa Gianna, Chemical Battistella, Sport’85, Dole Italia, Pepe Blu, Banca di Credito Cooperativo Del Circeo e Privernate, EthicSport, Cosmari, Economy Rent, Stema Fisiolab, Pensieri e Parole, Liteotech, Mammut, Baratta Tour, La Sabaudia Nostrana, Latina Innovazione, We System srl. Inoltre si avvale dei media partner Gruppo Mondo Radio, Radio Immagine, Radio Luna, Radio Latina, Latina Corriere.it, Lazio Tv e Ciaorunner.com.