Maratona Maga Circe, l’edizione 2026 è quella dei record – Primi risultati

SAN FELICE CIRCEO – Sotto un ben sole e lo spettacolo del mare del Circeo, e poi delle dune e del Lago di Paola, è partita questa mattina puntuale la Maratona Maga Circe. Il raduno per gli atleti in Via Ammiraglio Bergamini, diretti verso Sabaudia, dove il primo bilancio parla già di una maratona dei record, non solo per il numero dei partecipanti (2500 atleti), ma anche per i tempi registrati al traguardo.

Il più veloce nella gara regina è stato il Keniota Peter Kwemoi Ndorobo che ha chiuso in 2h 11’e 47“, quasi tre minuti sotto il tempo più veloce registrato lo scorso anno. Lo ha spiegato al traguardo l’organizzatore Davide Fioriello: “Una maratona Maga Circe di altissimo livello”, ha detto il presidente di InCorsa Libera al termine della gara

Sul podio per la 29 chilometri Andrea Sgaravatto (1h39’58”), Francesco Guidi e Dario Oddi. Tra le donne sotto le due ore la prima classificata Aurora Ermini (1h 59′ 41″) seguita da Eleonora Bazzoni, Antonella D’Aversa.

Nella 10 km che si è corsa tutta a Sabaudia invece ha vinto Gabriele Carraroli (34′ 30″) seguito da Simone Proietti e Andra Staffieri e tra le donne Erica Maculan (39′ 49″), seguita da Francesca e Barbara Vassallo.

Grande entusiasmo già alla partenza per l’organizzatore Davide Fioriello

I nomi di alcuni grandi maratoneti kenioti era stato anticipato alla partenza del non facile percorso dal preparatore atletico Andrea Giocondi

E tra i partecipanti c’è chi ha approfittato della gara per venire a Sabaudia dal Nord Italia a trovare parenti ma anche qualche ultramaratoneta che sulla distanza di 42 chilometri si “allena” alle prossime gare più impegnative