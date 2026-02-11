Maxi controlli nel sud pontino: sequestro di dolci di Carnevale, chiusure e sanzioni

Maxi controlli dei Carabinieri del NAS di Latina nel periodo di Carnevale, tradizionalmente caratterizzato da un forte aumento del consumo di dolci tipici. L’attività rientra nell’operazione “Articoli e prodotti dolciari carnevaleschi”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, e ha interessato diverse attività commerciali della provincia, in particolare nel sud pontino.

Il bilancio parla di quattro attività sospese, sequestri di ingenti quantitativi di prodotti dolciari e sanzioni amministrative per un totale di 6.500 euro.

Il caso più rilevante ad Aprilia, dove in un laboratorio dolciario i militari hanno scoperto un deposito abusivo mai segnalato alle autorità. All’interno sono stati trovati circa 1.500 chili di frappe conservati in 29 contenitori di plastica destinati all’ortofrutta, ritenuti non idonei allo stoccaggio di prodotti dolciari. Le modalità di conservazione sono state giudicate tali da compromettere la salubrità degli alimenti. Il legale rappresentante è stato denunciato all’Autorità giudiziaria, sanzionato con una multa da 2.000 euro e l’intero quantitativo di dolci è stato sequestrato. L’ASL ha disposto l’immediata sospensione dell’attività anche per gravi carenze igienico-strutturali.

Analoga sospensione per un bar-pasticceria del litorale sud pontino, dove sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie, sporco diffuso, attrezzature obsolete e parti arrugginite. Il titolare è stato multato per 2.500 euro e sono stati sequestrati prodotti dolciari privi di tracciabilità.

Sempre nel sud pontino, controlli anche in un panificio e in una pasticceria con condizioni igieniche ritenute incompatibili con la prosecuzione dell’attività. Nel forno sono stati sequestrati circa 300 chili di impasto in lievitazione conservati in ambienti giudicati insalubri, mentre al titolare è stata elevata una sanzione da 1.000 euro.