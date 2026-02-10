Minorenne rapita e sfruttata sessualmente, nuovo arresto per la coppia di aguzzini

LATINA – Nuova misura di custodia cautelare per la coppia arrestata a novembre scorso dalla Polizia a Latina con l’accusa di aver adescato sui social una minorenne straniera con la promessa di un lavoro, averla narcotizzata e portata in Italia, dove era stata privata della libertà e costretta a prostituirsi. E’ arrivata nelle scorse ore una nuova misura di custodia cautelare in carcere disposta dal GIP presso il Tribunale di Roma, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, con l’accusa di traffico di minorenni e sfruttamento sessuale di una minorenne. I reati infatti sono di competenza della DDA, e gli atti, trasmessi al GIP presso il Tribunale di Roma, che, valutati gli elementi indiziari raccolti dagli inquirenti, ha emesso le misure cautelari eseguite nelle scorse ore. Dalle indagini era emerso che la ragazza dopo il sequestro era stata ridotta in schiavitù, sottoposta a controllo continuo, minacce e coercizione, inclusa la somministrazione di sostanze con effetti narcotici, e costretta a produrre foto e video sessualmente espliciti utilizzati successivamente per promuovere le prestazioni sessuali.