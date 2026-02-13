Minturno, pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Il Comune di Minturno ha pubblicato il Bando generale per la formazione della graduatoria finalizzata all’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica destinati all’assistenza abitativa. Il provvedimento, approvato con Deliberazione di Giunta n. 14 del 5 febbraio, prevede una graduatoria aggiornabile con cadenza semestrale.

L’obiettivo è rispondere in modo più dinamico al fabbisogno abitativo della comunità, intercettando le situazioni di maggiore fragilità sociale ed economica. Il sistema di punteggi è strutturato per dare priorità ai casi di disagio abitativo, invalidità e disabilità, nuclei familiari numerosi, giovani coppie e genitori soli con figli a carico. Particolare attenzione è riservata anche alle famiglie che sostengono canoni di locazione con un’incidenza rilevante sul reddito.

L’assessora alle Politiche Sociali, Ilaria Pelle, sottolinea che la graduatoria, aggiornata ogni sei mesi, consentirà di adeguare l’elenco alle reali esigenze della popolazione, garantendo maggiore flessibilità nella gestione delle domande.

Il bando si inserisce in una strategia più ampia avviata dall’Amministrazione in sinergia con l’A.T.E.R. Latina. L’assessora al Patrimonio, Elisa Venturo, evidenzia che è stato conferito un incarico tecnico per la verifica puntuale degli immobili situati nei complessi “Minturno 1” e “Minturno 2”, con l’obiettivo di ampliare il patrimonio disponibile e includere anche i beni confiscati trasferiti al Comune.

Il sindaco Gerardo Stefanelli richiama inoltre la recente firma del Protocollo d’intesa con A.T.E.R. Latina, che punta a un modello di edilizia residenziale pubblica diffusa, orientata al recupero degli immobili esistenti e alla valorizzazione del centro storico, senza consumo di nuovo suolo.

La graduatoria iniziale sarà formulata sulla base delle domande che perverranno entro le ore 12 del 13 marzo 2026.