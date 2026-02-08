Molella Run 2026, vincono Di Cicco per gli uomini e Macinenti per le donne.

È partita questa mattina a Sabaudia la Molella Run, secondo memorial Alessandro Maracchioni, già sindaco della città. Lo start è scattato alle 9.30 dalla chiesa di Nostra Signora di Fatima, con runner impegnati in un easy trail pianeggiante di 9 chilometri e mezzo, tra i suggestivi sentieri della Maga Circe. Grande entusiasmo al via per una gara che unisce sport, territorio e memoria, con un ricchissimo monte premi, pacco gara per tutti, premi assoluti, nove categorie maschili e femminili e importanti riconoscimenti anche per le società più numerose, tra contributi in denaro e premi simbolo del vero spirito di squadra.

Il podio:

In campo maschile, vittoria assoluta per Antonello Di Cicco (Pol. Atletica Ceprano), che conclude la gara in 36:17. Sul podio anche Paolo Galassi (Frosinone Sport) con 37:37 e Giancarlo Grieco (Nuova Podistica Latina) in 37:43.

Nella classifica femminile ottima prova per Francesca Macinenti (Centro Fitness Montello) che chiude in 45:13, seguita da Roberta Andreoli (Podistica Priverno) in 45:37 e Fiorenza Zorzetto (UISP) in 46:52.

Una giornata di corsa, sorrisi e partecipazione nel cuore del Parco Nazionale del Circeo per un evento che si conferma tra i più attesi del calendario locale.

L’obiettivo della manifestazione dalle parole dell’organizzatore Marco Ricci:

In rappresentanza della famiglia Maracchioni, l’assessore alle pari opportunità Annamaria Maracchioni:

I valori dello sport fanno da traino allo spirito della Molella Run, come ha ricordato Massimo Mazzali, delegato allo sport del Comune di Sabaudia: