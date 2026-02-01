Museo Cambellotti, affidato alle ragazze del servizio civile il servizio di accoglienza e informazione

LATINA – E’ stato avviato, affidato ad un gruppo di ragazze che stanno prestando servizio civile presso il Comune di Latina, il servizio di informazione e accoglienza al museo Duilio Cambellotti di Latina per la “Tutela e valorizzazione dei beni storici, artistici e culturali”.

“Il progetto, coordinato della direttrice del museo comunale Antonia Lo Rillo, prevede un servizio di accoglienza e di informazione, attivato dopo una puntuale formazione dei ragazzi del servizio civile. I giovani volontari, infatti, da settembre a dicembre scorsi, hanno frequentato e partecipato alla formazione generale e specifica del settore culturale, al fine di poter affrontare le principali attività del progetto”, spiega la sindaca di Latina Matilde Celentano.

“Il gruppo svolge attività di accoglienza individualizzata – aggiunge la prima cittadina – rivolta a cittadini e potenziale pubblico visitatore per la conoscenza delle principali informazioni sulla collezione permanente del museo, sulle mostre temporanee in corso e in programmazione. Inoltre, i sei giovani danno supporto alle azioni informative e di disseminazione culturale e condivisione sociale rivolte in particolare ai cittadini fragili e/o impossibilitati ad una visita diretta con annesse informazioni relative alla Rete Musei In rete (Mir) della provincia di Latina e sistema culturale museale Città di Fondazione Agro Pontino e Romano. Ma non è finita qui, perché il progetto prevede, inoltre, attività di mediazione sociale e l’organizzazione delle visite guidate al museo Cambellotti, oltre all’ascolto di eventuali esigenze e di richieste di orientamento nei servizi museali e di aiuto alla compilazione della modulistica”.

Il servizio è attivo nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15 alle 17.30, e domenica dalle ore 10 alle 13.30.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito museocambellotti.cittàfondazione.it; tutte le richieste potranno essere effettuate presso il museo, piazza San Marco 1 – Latina, o inoltrate per posta elettronica all’indirizzo museicivici@comune.latina.it e riceveranno risposta secondo ordine di arrivo.