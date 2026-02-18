Nas tra Cori e Priverno, sequestrati oltre 500 articoli irregolari

Oltre 500 articoli carnevaleschi irregolari sequestrati tra Priverno e Cori. È il bilancio dei controlli effettuati dai NAS dei Carabinieri di Latina nell’ambito di una campagna disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma, finalizzata a verificare la sicurezza dei prodotti messi in vendita in vista del Carnevale.

Le ispezioni hanno riguardato esercizi commerciali della provincia di Latina e si sono concentrate in particolare su maschere e accessori destinati ai bambini. In un primo punto vendita, i militari del Nuclei Antisofisticazioni e Sanità hanno sequestrato oltre 370 articoli tra mascherine e accessori privi di denominazione merceologica, etichettatura e istruzioni in lingua italiana. Al legale rappresentante è stata contestata una sanzione amministrativa di 1.032 euro.

Situazione analoga in un secondo esercizio commerciale, dove sono stati sequestrati più di 200 prodotti della stessa tipologia, anch’essi senza le informazioni obbligatorie previste dalla normativa. Anche in questo caso è scattata una sanzione di 1.032 euro, oltre al sequestro della merce.

La mancanza di etichettatura non rappresenta una semplice irregolarità formale. Le norme europee sulla sicurezza dei prodotti destinati ai consumatori, in particolare ai minori, impongono indicazioni precise su materiali, composizione, eventuali sostanze allergizzanti, fascia d’età e modalità d’uso. L’assenza di queste informazioni può nascondere rischi concreti, come la presenza di sostanze tossiche o irritanti, materiali facilmente infiammabili o parti staccabili con potenziale pericolo di soffocamento.

L’operazione conferma l’attività di prevenzione svolta dai NAS sul territorio della provincia di Latina, con l’obiettivo di impedire che prodotti potenzialmente pericolosi arrivino nelle mani dei consumatori, soprattutto nei periodi festivi in cui aumenta la richiesta di articoli a basso costo e cresce il rischio di immissione sul mercato di merce non conforme.