Nuove piogge, vecchi disagi sulle strade. Pontina bloccata tra buche e allagamenti

Nuova ondata di maltempo e disagi sulle strade di Latina e provincia. In particolare questa mattina gli utenti segnalano buche e allagamenti in alcuni tratti della Pontina. Non solo, la mattina è iniziata con due incidenti che hanno rallentato ulteriormente la circolazione. Oltre 3 Km di coda si sono formati in direzione Roma per un sinistro all’altezza di Casalazzara. Sempre in direzione Nord, rallentamenti anche all’altezza dell’uscita per via Guardapasso, ad Aprilia. Traffico intenso anche in zona Pomezia Nord, a Castel Romano, Castel di Decima e Spinaceto, in quest’ultimo caso per allagamenti. Ancora chiuso, infine, il tratto di Pontina all’altezza del cavalcavia nel tratto urbano di Latina dopo la rottura di un giunto tra via Picasso e Via Isonzo. Attese anche per oggi forti ripercussioni sul traffico soprattutto nelle ore di punta