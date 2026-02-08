Nuovi spari ad Aprilia, i residenti hanno visto un uomo fuggire

Ancora spari nella notte ad Aprilia. Intorno alle 00:05, a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 N.U.E., i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Aprilia sono intervenuti in via Rossetti, dove poco prima erano stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco.

I proiettili hanno colpito tre autovetture parcheggiate sulla pubblica via. Al momento dei fatti, all’interno dei veicoli non si trovava nessuna persona e non si registrano feriti. Sul posto i militari dell’Arma hanno effettuato un accurato sopralluogo tecnico, rinvenendo e sequestrando quattro bossoli.

L’episodio si inserisce in un contesto di forte preoccupazione per i residenti. Nella stessa notte, infatti, quattro colpi sono stati esplosi anche contro una Fiat Panda parcheggiata in via dei Garofani, la stessa strada dove, nella serata di giovedì, ignoti avevano sparato contro una palazzina, danneggiando alcune auto in sosta.

In quest’ultimo caso, alcuni residenti avrebbero visto un uomo incappucciato allontanarsi a piedi subito dopo gli spari. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri. Le indagini sono state affidate all’Arma, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica degli episodi e individuare i responsabili.