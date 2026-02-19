“Odissea – Cronaca di un viaggio” al Teatro D’Annunzio: cultura, musica e grandi classici per le scuole

LATINA – Sarà un viaggio tra parole, musica e mito quello che andrà in scena lunedì 23 febbraio al Teatro D’Annunzio con “Odissea – Cronaca di un viaggio”, evento organizzato da Viviamo D’Arte e dedicato alle scuole di Latina e provincia.

Due i matinée in programma, alle ore 9.30 e alle 11.30, entrambi già sold out, a conferma della forte partecipazione degli istituti del territorio: T. Tasso, Giuseppe Giuliano, Alessandro Volta, Ando Manuzio, Prampolini di Podgora, Volpi di Cisterna, Liceo Maiorana, Grassi e Vittorio Veneto.

Diretto da Luca Ceccherelli, lo spettacolo è un omaggio al valore eterno del viaggio di Ulisse e alla conoscenza come motore dell’esistenza. Il percorso narrativo si sviluppa attraverso letture interpretative di passi immortali tratti da Omero, Dante Alighieri, Giovanni Pascoli e Costantino Kavafis, accompagnate da musica dal vivo in un dialogo continuo tra parola e suono.

Ad alternarsi sul palco saranno lo stesso Ceccherelli e Matteo Scordino, vincitore di Latina’s Got Talent 2025. In scena anche il Quintetto Praeludium – composto da Valeria Scognamiglio, Fabio Ceccacci, Cecilia Iacomini, Ernesto Tretola e Manuela Scognamiglio – insieme alla cantante Sabrina Brodosi e al corpo di ballo della scuola di danza Tersicore.

“Odissea – Cronaca di un viaggio” si propone come un’esperienza formativa ed emozionale, capace di avvicinare i giovani ai grandi classici della letteratura attraverso un linguaggio contemporaneo, multidisciplinare e coinvolgente. Un matinée che unisce cultura, musica e performance dal vivo, riportando al centro il senso più profondo del viaggio di Ulisse: la ricerca, la scoperta e il desiderio inesauribile di conoscenza.