Operazione “Last Delivery”: smantellata rete di droga, armi ed esplosivi. Coinvolta anche Formia

Una vasta operazione dei Carabinieri ha portato ieri all’arresto di dodici persone e a ventiquattro perquisizioni in tutta Italia. L’indagine, coordinata dalla Procura della Direzione Distrettuale Antimafia dell’Aquila, ha smantellato un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di cocaina e hashish, al traffico di esplosivi e armi e all’introduzione di droga all’interno della Casa Circondariale di Pescara.

Il sodalizio operava principalmente tra Montesilvano e Penne, ma la rete si estendeva a livello nazionale, con spedizioni di ordigni e materiale esplosivo tramite corrieri. Proprio attraverso questa rete sono stati collegati due episodi intimidatori: uno a Formia, il 20 giugno 2023, ai danni di una frutteria, e l’altro a Roma, contro un centro estetico. Le indagini hanno accertato che gli esplosivi utilizzati erano ordinati e spediti dai membri dell’organizzazione, confermando il coinvolgimento diretto della città di Formia nelle attività criminali.

L’operazione conferma l’efficacia di un lavoro investigativo complesso, che ha visto impegnati oltre 250 militari su tutto il territorio nazionale e numerosi reparti speciali, inclusi artificieri e unità cinofile. Le persone arrestate dovranno rispondere di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e alla detenzione e commercio di esplosivi, con la colpevolezza da dimostrare in dibattimento.