Pedemontana a Formia, il Ministero della Cultura dice sì al progetto in deroga al piano paesistico

Il Ministero della Cultura ha espresso parere favorevole, seppur con prescrizioni, al progetto della Pedemontana di Formia nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Il parere, reso il 14 gennaio 2026 dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, è stato pubblicato nei giorni scorsi sul sito del Ministero dell’Ambiente.

Si tratta di un passaggio rilevante perché molte delle osservazioni presentate da cittadini e associazioni riguardavano proprio l’impatto dell’opera su un territorio fortemente vincolato dal punto di vista paesaggistico. Il via libera del Ministero è però condizionato e si fonda sull’applicazione del regime derogatorio previsto dagli articolari 12 e 14 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, che consente la realizzazione di opere pubbliche anche in deroga ai vincoli, purché non vi siano alternative localizzative o progettuali e sia comunque garantita la compatibilità paesaggistica.

Secondo quanto riportato nel parere, sono stati esaminati tre tracciati proposti da ANAS ed è stato scelto il numero 3. Le associazioni “Comunità Lazio Meridionale e Isole Pontine” e “Incontri & Confronti”, firmatarie della nota, contestano tuttavia il mancato esame della cosiddetta “opzione zero”, ovvero l’ipotesi di non realizzare una nuova infrastruttura ma intervenire sulla viabilità esistente. Il parere contiene prescrizioni, tra cui il rivestimento in pietra locale dei muri di sostegno, la rinaturalizzazione delle sponde dei corsi d’acqua attraversati e interventi di mitigazione paesaggistica con nuove piantumazioni. Le associazioni criticano inoltre la definizione dell’opera come strada extraurbana secondaria di categoria C1, destinata a migliorare il collegamento tra Formia e Gaeta ed eliminare il traffico dall’abitato, evidenziando il costo stimato di oltre 600 milioni di euro, l’assenza di finanziamento e la mancata condivisione con amministrazioni locali e cittadini.