Pedopornografia online, un pontino coinvolto nell’inchiesta internazionale

Un’inchiesta internazionale coordinata dalla procura di Milano ha portato alla luce un caso di violenza sessuale “a distanza” su minori, con sei persone coinvolte. Due uomini, di 31 e 47 anni, sono stati arrestati nelle province di Trento e Reggio Calabria per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico, mentre altri quattro indagati, residenti nelle province di Milano, Brescia, Roma e Latina, sono stati sottoposti a perquisizioni domiciliari.

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dalla polizia postale in collaborazione con Europol e l’agenzia americana Homeland Security Investigations, i minori, prevalentemente provenienti dal Sudest asiatico e di età compresa tra i 6 e i 14 anni, in un caso addirittura di 2 anni, erano catalogati e messi a disposizione dei clienti attraverso chat criptate. Gli abusanti, spesso figure femminili legate ai minori, ricevevano in cambio somme di denaro, circa 15 dollari, tramite sistemi di pagamento anche in criptovaluta.

Tra gli indagati figura anche un pontino, un uomo di 50 anni residente ad Aprilia. Durante l’operazione sono stati sequestrati oltre 30mila file e decine di dispositivi, che saranno analizzati per identificare eventuali altri soggetti coinvolti e ricostruire l’intera rete di contatti e abusi. Il procuratore capo Marcello Viola ha definito i minori “schiavizzati e mercificati”, sottolineando l’importanza dell’indagine nel contrasto a un fenomeno complesso e difficile da intercettare. Il direttore del Servizio polizia postale Ivano Gabrielli ha evidenziato che l’operazione rappresenta un risultato straordinario a livello internazionale, grazie anche al tracciamento delle transazioni finanziarie e all’identificazione di clienti fino ad ora anonimi.