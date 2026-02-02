Pensiline di attesa alle fermate dei bus, Di Cocco in question time: “Non ci sono i soldi”

LATINA – L’assessore Gianluca Di Cocco ha risposto, questa mattina nella seduta del Question Time, all’interrogazione presentata dai consiglieri Valeria Campagna e Leonardo Majocchi in merito alla carenza di pensiline coperte di attesa per il trasporto pubblico.

Il delegato ai Trasporti, nel condividere la preoccupazione sul tema, ha chiarito che “le risorse comunali disponibili non consentono oggi interventi diretti e generalizzati su tutte le fermate della città. Non si tratta di un alibi: è la realtà di un bilancio vincolato da priorità concorrenti, che richiede scelte strategiche e sostenibili. Abbiamo comunque realizzato alcuni interventi concreti: ripristino e manutenzione di alcune fermate e l’installazione di sette nuove pensiline. Inoltre, ho dato mandato agli uffici affinché venga predisposto un avviso pubblico rivolto a soggetti privati interessati alla realizzazione, riqualificazione e manutenzione di paline e pensiline, tramite concessione di servizi. Il concessionario sarà remunerato esclusivamente tramite la gestione degli spazi pubblicitari presenti sui manufatti. Si tratta di una scelta strutturale e sostenibile, che consentirà interventi diffusi e duraturi, non limitati a singoli interventi spot o emergenziali. La proposta di concessione avrà durata nove anni e comprenderà 1.036 impianti, di cui 917 paline e 119 pensiline. I numeri indicati, ovviamente, potranno subire leggere variazioni in base alla gara per il trasporto pubblico locale, anch’essa in fase di definizione”.

Di Cocco ha colto l’occasione per ricordare che “tra pochi mesi sarà visibile la riqualificazione dell’area delle autolinee di via Cervone, il principale nodo urbano dei trasporti pubblici. Qui verranno realizzate nuove sale d’attesa, servizi per i pendolari e un incremento della sicurezza, grazie a interventi strutturali che migliorano l’esperienza quotidiana dei cittadini. Rivendichiamo, dunque, le strategie messe in campo e l’impegno concreto per realizzare interventi diffusi, strutturali e sostenibili per migliorare la vita quotidiana dei cittadini e offrire un servizio pubblico degno di questo nome”.