Pioggia e nebbia, due escursioniste raggiunte e messe in salvo sulla Semprevisa

BASSIANO – Paura nel pomeriggio di domenica per due giovani escursioniste disperse sul Monte Semprevisa, ma tutto si è concluso per il meglio grazie all’intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio. A dare l’allarme erano state proprio le due ragazze, una originaria di Barletta, l’altra della provincia di Bologna che, partite da Fonte Sant’Angelo, durante la discesa, hanno perso l’orientamento a causa del sopraggiungere di nebbia e pioggia e resesi conto della situazione, hanno contattato i soccorsi.

La Centrale operativa del NUE 112 ha attivato immediatamente una squadra di terra del CNSAS Lazio con un operatore sanitario. Le ricerche si sono svolte in condizioni di visibilità ridotta e con terreno reso scivoloso dalle precipitazioni. Le escursioniste sono state raggiunte intorno alle ore 17:30. Dopo la valutazione sanitaria, che ha evidenziato buone condizioni generali salvo un lieve principio di ipotermia, sono state accompagnatein sicurezza fino alla strada asfaltata, dove era presente un’ambulanza del 118 per gli accertamenti del caso.

L’intervento si è concluso dopo il tramonto con il rientro delle squadre impegnate nelle operazioni. Sul posto intervenuti anche i Vigili del Fuoco.