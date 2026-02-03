Pontina, interventi di manutenzione da febbraio per illuminazione e segnaletica

Proseguono gli interventi di manutenzione lungo la strada statale Pontina. A partire dal 3 febbraio e fino al 28 marzo sono previsti lavori di adeguamento e manutenzione degli impianti di illuminazione nel tratto compreso tra il km 74+600 e il km 84+200. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, saranno istituiti senso unico alternato, chiusure temporanee al traffico e restringimenti della carreggiata destra, in entrambe le direzioni di marcia, verso Roma e verso Terracina.

Nello stesso periodo sono inoltre programmati ulteriori interventi sulla segnaletica stradale. Dal 4 al 10 febbraio, nel tratto tra il km 10+550 e il km 11+550 in direzione Terracina, si procederà alla sostituzione delle targhe segnaletiche. Anche in questo caso sono previsti restringimenti di carreggiata e l’introduzione del limite di velocità a 50 chilometri orari.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a considerare possibili rallentamenti, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore traffico.