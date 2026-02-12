Pontinia, servizi contro il caporalato in un’azienda agricola: sanzioni per oltre 3 mila euro

Servizio straordinario dei Carabinieri contro il fenomeno del caporalato nel settore agricolo a Pontinia. Nella mattinata di ieri i militari delle Stazioni di Pontinia, insieme al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina e al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno effettuato un controllo mirato presso un’azienda agricola operante nella coltivazione di cereali.

Nel corso dell’ispezione è stato denunciato in stato di libertà un 33enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. L’uomo, figlio del titolare dell’azienda, avrebbe rivolto frasi offensive ai militari opponendosi alle attività di controllo. Denunciato anche il padre, un 64enne, titolare dell’azienda, per omesso aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e per violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel corso degli accertamenti sono state riscontrate irregolarità legate al mancato aggiornamento del D.V.R. e alla non conformità delle vie di circolazione interne all’area aziendale. Elevate ammende per un importo complessivo di 3.130 euro.

Sono state inoltre verificate le posizioni di due lavoratori di nazionalità indiana, risultati regolarmente presenti sul territorio nazionale e in regola con gli obblighi di comunicazione preventiva del rapporto di lavoro.