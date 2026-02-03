Pontinia, tutto pronto per la Sagra del Cappelletto Ferrarese dell’Agro Pontino

Il Comune di Pontinia non rinuncia a uno degli appuntamenti più identitari del calendario cittadino e rilancia la “Sagra del Cappelletto Ferrarese dell’Agro Pontino”, riprogrammata dopo il rinvio dello scorso mese causato dal maltempo. La seconda edizione della manifestazione si svolgerà sabato 7 e domenica 8 febbraio, con piazza Indipendenza pronta ad animarsi tra tradizione culinaria, musica e iniziative per tutte le età. In caso di ulteriori difficoltà legate alle condizioni atmosferiche, l’evento si terrà nei locali del Centro Sociale di via Cesare Battisti, così da garantirne comunque lo svolgimento.

A ribadire il significato della sagra è il sindaco Eligio Tombolillo, che richiama il legame profondo con le radici del territorio e con l’eredità culturale lasciata dai primi coloni giunti nell’Agro Pontino. Un patrimonio fatto di sapori, gesti e tradizioni che il Comune intende valorizzare anche grazie al contributo della Regione Lazio e al supporto della Pro Loco e dell’Associazione Ferraresi dell’Agro Pontino.

La manifestazione prenderà il via sabato 7 febbraio alle 16 con l’inaugurazione presso il Centro Sociale, seguita da un laboratorio dedicato alla preparazione del cappelletto, a cura dell’Associazione Ferraresi e della Pro Loco. Il momento centrale dell’evento sarà domenica 8 febbraio, quando dalle 12 inizierà la sagra vera e propria. Protagonisti assoluti i cappelletti, proposti con un contributo volontario di 5 euro a porzione, reso possibile dal sostegno dell’amministrazione comunale e della Regione Lazio.

Alle 13 spazio alla musica con l’esibizione de “Le Swingeresse”, quintetto swing anni ’50 noto al grande pubblico anche per le partecipazioni a programmi di Rai 2. Alla sagra sarà affiancata una rassegna enogastronomica curata dai ristoratori locali, con stand dedicati a caldarroste, polenta, lasagne, carne, arrosticini, cocktail e dolci della tradizione, proposti a prezzi convenzionati.

Particolare attenzione è stata riservata all’intrattenimento. Come spiegato dall’assessore alla Promozione del Territorio Beatrice Milani, lo slittamento dell’evento nel periodo di Carnevale ha offerto l’occasione per ripensare le attività dedicate alle famiglie. A partire dalle 15 di domenica è previsto un ballo in maschera con l’accompagnamento musicale del Duo Sole & Luna, oltre ad animazione per bambini a cura de La Fabbrica del Cioccolato. Un programma pensato per coinvolgere pubblici diversi e per promuovere, attraverso il cibo e la convivialità, il valore di un prodotto simbolo come il Cappelletto Ferrarese, autentico tesoro della tradizione locale.