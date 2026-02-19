Premio Eccellenza Femminili, al Teatro Moderno di Latina si prepara la terza edizione

Fervono i preparativi a Latina per la terza edizione del “Premio Eccellenze Femminili”, un progetto culturale promosso dall’associazione “Oltre il Silenzio” con il patrocinio ed il coordinamento della Regione Lazio. L’appuntamento, fissato per sabato 7 marzo alle 17.30, è divenuto un punto di riferimento per la valorizzazione del talento femminile nel Lazio.

Al Teatro Moderno di via Sisto V la prestigiosa cerimonia di premiazione sarà preceduta da un suggestivo spettacolo coreografico, i cui dettagli saranno svelati a ridosso dell’evento. Subito dopo si passerà alle premiazioni, con la consegna di cinque prestigiosi riconoscimenti ad altrettante donne riuscite a distinguersi in svariati ambiti, dall’arte al sociale, dalla formazione all’impegno per la comunità. Per individuare le figure meritevoli è stato svolto per oltre un anno un accurato lavoro di ricerca, incentrato sulle donne capaci di fornire un contributo determinante al territorio in base alle loro competenze e al loro raggio d’azione. I promotori del Premio hanno selezionato queste protagoniste: Fabiana Romano, docente internazionale di marketing; Gabriella Pansera, operatore giudiziario; Donata Carelli, scrittrice; Sabrina Pifanelli, presidente di una cooperativa sociale; Clementina Corbi, artista. Di rilievo nazionale, in particolare, il premio a Fabiana Romano, consulente strategica esperta di Made in Italy, docente alla Ied Roma e all’Università del Minnesota. Nota per la sua esperienza internazionale tra New York, Los Angeles e Parigi, la Romano è una figura di assoluto spessore nei settori della moda e della tv. Sarà uno dei fiori all’occhiello di una manifestazione destinata a lasciare il segno, per la cerimonia e per lo spettacolo che la precederà. Ulteriori dettagli su prestigiosi ospiti e protagonisti della serata saranno resi noti in prossimità dell’evento.