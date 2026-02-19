Primo Maggio all’insegna dei giovani talenti: work in progress per la quarta edizione

La CISL di Latina apre il palco del Primo Maggio ai giovani talenti. In occasione della Festa delle lavoratrici e dei lavoratori, il sindacato promuove un contest musicale dedicato ad artisti e band emergenti che potranno esibirsi dal vivo in Piazza del Popolo, cuore della manifestazione cittadina.

L’edizione di quest’anno punta in modo particolare sulle nuove generazioni, con l’obiettivo di affiancare alla musica una riflessione su un’idea di lavoro più sicuro e partecipativo, capace di affrontare insieme alle imprese temi come salari, produttività e organizzazione, nel rispetto dei ruoli e della tutela del tessuto economico locale.

Le candidature potranno essere inviate entro il primo marzo. Il percorso di selezione prevede una prima fase di iscrizione online, la valutazione del materiale inviato e due giornate di Live Audition in programma il 28 e 29 marzo a Latina. Gli artisti selezionati si esibiranno sul palco del Primo Maggio.

Possono partecipare solisti e band dai 16 anni in su con progetti originali. Non sono ammesse cover né performance non dal vivo. I brani dovranno rispettare precise condizioni, senza contenuti offensivi, discriminatori, politici o pubblicitari e nel rispetto delle norme vigenti. La giuria valuterà originalità, tecnica e performance scenica, con pari peso nella definizione del punteggio finale.

Sono previsti premi in denaro per i primi tre classificati, rispettivamente mille, cinquecento e duecentocinquanta euro, oltre a riconoscimenti e percorsi formativi messi a disposizione da Agharti Record, etichetta guidata da Daniele Spaziani, già giudice di Sanremo Trend e Rock.

«Vogliamo dare un segnale concreto di attenzione e fiducia alle giovani generazioni – dichiara il segretario generale della Cisl Latina, Roberto Cecere – offrendo uno spazio reale di espressione e partecipazione. Il Primo Maggio non è solo celebrazione, ma occasione per costruire futuro e promuovere un modello di sviluppo fondato sulla collaborazione».