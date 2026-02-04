Processo Lovato, il consulente di parte: “Il mancato soccorso non è causa della morte di Satnam”

LATINA – Satnam Singh non morì per l’amputazione del braccio, né perché non furono attivati tempestivamente i soccorsi, e nemmeno perché, pur gravemente ferito, fu riportato a casa a bordo di un furgone. Morì invece a causa di un politrauma, quello addominale il più grave, che avrebbe comunque portato alla morte. E’ la tesi illustrata dal consulente di Antonello Lovato. Il medico legale Costantino Cialella, nella nuova udienza del processo che vede imputato di omicidio volontario l’imprenditore agricolo di Borgo Santa Maria, ha in sostanza definito marginale l’emorragia di fronte alla vastità delle altre ferite. Momenti di tensione in aula tra gli avvocati di parte e quelli delle parti civili quando è stata esposta la tesi. Ascoltati anche alcuni medici del San Camillo di Roma, l’ospedale dove il bracciante morì dopo due giorni di agonia.

Il processo che sta arrivando alle battute finali (a primavera dovrebbe arrivare la sentenza) riprenderà il 24 febbraio.