Processo per l’attentato incendiario alla consigliera Ciolfi del 2019: nuova udienza

LATINA – Si è svolta davanti al Tribunale penale di Latina una nuova udienza del processo per l’attentato incendiario dell’11 settembre 2019 ai danni della consigliera comunale Maria Grazia Ciolfi (M5S), all’epoca delegata alla Marina. Nella notte fu incendiata l’auto di famiglia, parcheggiata nel giardino della sua abitazione, dopo una segnalazione per presunto abusivismo sull’arenile.

Con l’ultima udienza è entrata nel vivo l’istruttoria dibattimentale: sono stati ascoltati tre testimoni, tra cui due ufficiali dei Carabinieri e un rappresentante dei balneari, ripercorrendo i fatti, il clima attorno alla vicenda e lo sviluppo delle indagini. Ciolfi e il marito si sono costituiti parte civile, così come il Comune di Latina, sottolineando il valore pubblico e istituzionale dell’attentato.

Il presunto mandante ha già patteggiato una condanna a un anno e sei mesi, mentre l’esecutore materiale è ancora sotto processo. La prossima udienza è fissata per il 24 giugno. Ciolfi ha ribadito la fiducia nella magistratura e nelle forze dell’ordine, auspicando che la conclusione del processo rappresenti un segnale forte contro le intimidazioni verso chi ricopre incarichi pubblici.