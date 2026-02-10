Quattordicenne aggredita in via Roma, il sindaco Giannetti: “Quanto accaduto ferisce il cuore”

TERRACINA – Il Sindaco Francesco Giannetti interviene dopo quanto accaduto in via Roma dove una quattordicenne è rimasta ferita dopo essere stata aggredita da un gruppo di coetanee. Esprimendo la sua ferma condanna, il primo cittadino richiama tutti alla responsabilità.

“Quanto accaduto in via Roma ferisce il cuore – dichiara – . Una ragazzina aggredita da un gruppo di coetanee con una violenza che sconvolge e che fa male. Come cittadino, prima ancora che come Sindaco, esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alla giovane vittima e alla sua famiglia, a cui va l’abbraccio di tutta la nostra comunità. E condanno con assoluta fermezza quanto accaduto. Nessuna forma di violenza può essere tollerata, ancor più quando coinvolge minori e avviene in un luogo che dovrebbe essere simbolo di comunità, rispetto e sicurezza. Tutti siamo chiamati a una responsabilità comune, dalle istituzioni alle famiglie, dalla scuola all’intera comunità: educare al rispetto, intervenire prima che il disagio diventi aggressione, non voltarsi dall’altra parte. Non possiamo accettare che la violenza diventi normalità, soprattutto tra i più giovani. La violenza non è mai un gioco, e non è mai una risposta. Tutti dobbiamo impegnarci perché la nostra comunità sia un luogo di ascolto e di rispetto. È un dovere morale che riguarda ognuno di noi”.