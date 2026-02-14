Tabaccaio rapinato e picchiato in Via dei Volsci, la polizia ferma uno degli aggressori: tradito dall’anello e da un’impronta



















LATINA – Un trentunenne di nazionalità algerina è accusato della violenta rapina ad un tabaccaio avvenuta nei giorni scorsi in via dei Volsci. Le indagini svolte dalla Squadra Mobile di Latina, coordinata dalla Procura della Repubblica, hanno portato al fermo del giovane mentre una seconda persona è tutt’ora ricercata. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, la vittima, da poco uscita dal suo negozio, era arrivata sotto la propria abitazione quando era stata aggredita con ferocia e derubata dell’incasso. Era stato lui stesso a riferire di essere stato sorpreso nel parcheggio privato della propria abitazione da due individui travisati i quali, dopo averlo minacciato con un cacciavite e colpito con spray urticante, l’avevano aggredito con violenza sottraendogli circa 5.000 euro in contanti e il telefono cellulare.

Le indagini, che si sono servite delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e dei rilievi tecnici eseguiti dalla Polizia Scientifica, hanno consentito di ricostruire le fasi preparatorie e successive alla rapina, concentrandosi su un soggetto che poco prima dei fatti aveva effettuato un sopralluogo all’interno dell’esercizio commerciale e che successivamente era stato ripreso mentre si allontanava con un complice.

Determinante ai fini dell’identificazione è risultato l’apporto della Polizia Scientifica che ha estrapolato sul luogo del delitto un’impronta digitale rinvenuta proprio nel punto in cui i malviventi si erano nascosti prima dell’aggressione, risultata compatibile con quella del fermato a seguito di comparazione nei sistemi AFIS. Ulteriori riscontri investigativi hanno rafforzato il quadro indiziario, tra cui la corrispondenza di elementi dell’abbigliamento e di un anello particolarmente distintivo ripresi nei filmati, nonché si è potuto verificare che l’aggressore ha effettuato, qualche minuto prima dell’aggressione, un “sopralluogo” all’interno della tabaccheria.

L’arrestato, che risulta tra i cittadini stranieri che hanno chiesto protezione internazionale, privo di documenti e senza un domicilio stabile dichiarato, è stato rintracciato nel pomeriggio di ieri dagli investigatori della Squadra Mobile e sottoposto a fermo di indiziato di delitto per rapina aggravata. Portato nel carcere di Latina su disposizione del pm di turno, è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.