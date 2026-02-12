ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

CRONACA

Rapina in Via Corridoni a Latina. Si cerca il responsabile

La vittima è stata spinta a terra dal ladro per guadagnare la fuga

LATINA – Derubato dell’incasso e spintonato durante l’inseguimento. I carabinieri indagano per una rapina avvenuta ieri pomeriggio in via Corridoni dove un 30enne bengalese, residente a Latina, dopo aver parcheggiato il proprio furgone e essere sceso dal mezzo lasciandolo aperto, è stato derubato di un borsello contenente la somma contante di circa 2.000 euro. La vittima  accortasi subito del furto ha inseguito il ladro una volta raggiunto, lo ha spintonato facendolo cadere a terra e riuscendo a scappare lasciando il borsello con i soldi.  Il commerciante è stato soccorso dal personale sanitario del 118 intervenuto e trasportato presso l’Ospedale di Latina, per le cure del caso. Sono in corso le indagini finalizzate all’identificazione dell’autore del reato.

