Referendum giustizia, a Latina convegno con l’Anm sulle ragioni del no

LATINA – Si terrà mercoledì 4 febbraio 2026 alle 18:15, presso la sede di Via Cattaneo 5 a Latina, un incontro pubblico dedicato al referendum sulla giustizia, organizzato dall’ associazione Articolo 21.

L’evento, dal titolo “Referendum Giustizia: le ragioni del NO” – spiegano in una nota gli organizzatori – vuole essere un’occasione di approfondimento e dibattito sulle modifiche costituzionali oggetto della consultazione popolare, con particolare attenzione alle implicazioni per l’indipendenza della magistratura e i diritti dei cittadini.

A illustrare le posizioni critiche sulla riforma interverranno:

Martina Taglione, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Latina e Segretario della sottosezione ANM di Latina;

Beppe Giulietti, Coordinatore nazionale di Articolo 21;

Graziella Di Mambro, giornalista.

“Il referendum sulla giustizia, che si inserisce nel più ampio dibattito sulla riforma del sistema giudiziario italiano, tocca questioni fondamentali relative alla separazione delle carriere dei magistrati, alla composizione del Consiglio Superiore della Magistratura e ad altri aspetti strutturali dell’ordinamento giudiziario”, sottolineano i promotori dell’incontro che spingono sull’importanza di un’informazione completa e approfondita per permettere agli elettori di esprimere un voto consapevole su temi che riguardano direttamente le garanzie democratiche e lo Stato di diritto.

L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini interessati ad approfondire le tematiche del referendum e a confrontarsi sulle diverse posizioni in campo.