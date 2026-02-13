Ricercato in Romania per tentato omicidio, minorenne arrestato dalla Polizia ad Aprilia

APRILIA – La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito del monitoraggio dei soggetti pericolosi, ha rintracciato e arrestato, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un giovane di origini rumene, non ancora maggiorenne, ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio.

Da quanto emerso attraverso la segnalazione inserita dal suo Paese d’origine, il giovane, insieme ad altre persone, avrebbe aiutato un coetaneo offrendogli un coltello con cui aggredire una persona che è stata poi colpita sei volte con una mazza alla testa e al corpo.

Gli investigatori della Squadra Mobile lo hanno rintracciato ad Aprilia. Data la minore età, il giovane è stato trasferito presso l’istituto di detenzione minorile di Casal del Marmo, a Roma, dove resterà in attesa della convalida da parte della Corte d’Appello di Roma.