Ricostituito l’OTUC dell’ATO 4 – Lazio Meridionale Latina

La Provincia di Latina ha ufficialmente ricostituito l’Organismo di Tutela degli Utenti e dei Consumatori del Servizio Idrico Integrato dell’ATO 4 – Lazio Meridionale Latina. L’insediamento è avvenuto il 3 febbraio 2026, nel corso di una seduta convocata dal presidente della Provincia Gerardo Stefanelli presso la sede provinciale.

L’O.T.U.C., composto dai rappresentanti effettivi delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello provinciale, svolge un ruolo centrale nella tutela dei diritti degli utenti del servizio idrico. Tra le sue principali funzioni rientrano l’esame dei reclami, la verifica delle segnalazioni e la promozione di iniziative finalizzate a garantire una corretta e trasparente erogazione del servizio.

Nel corso della seduta, alla quale hanno preso parte i membri effettivi dell’Organismo, si è proceduto all’elezione del presidente, come previsto dal Regolamento vigente. Una volta insediato, il presidente ha assunto la direzione dei lavori, proseguiti con l’elezione del vicepresidente. Alla guida dell’O.T.U.C. è stato eletto il dottor Antonio Villano, dell’Associazione Consumatori e Famiglie, mentre la carica di vicepresidente è stata affidata all’avvocato Antonio Formigoni, presidente provinciale del Codacons.

La ricostituzione dell’Organismo si inserisce nel percorso avviato dal Consiglio Provinciale, che nella seduta del 12 novembre scorso ha approvato il nuovo Regolamento dell’O.T.U.C., aggiornando strumenti e procedure per rafforzare la tutela degli utenti. Il documento ridefinisce funzioni, modalità operative, criteri di composizione e gestione dei reclami, consolidando il ruolo di vigilanza e di interlocuzione con il gestore del servizio idrico e con la Consulta degli Utenti e dei Consumatori, in linea con la normativa regionale.

Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha sottolineato il valore di questo passaggio, evidenziando come la piena operatività dell’O.T.U.C. rappresenti un passo importante in termini di trasparenza, ascolto e tutela dei cittadini. Un organismo che, grazie al nuovo Regolamento, potrà svolgere le proprie funzioni in maniera ancora più efficace, contribuendo a rafforzare il rapporto di fiducia tra istituzioni, associazioni dei consumatori e gestore del servizio idrico.