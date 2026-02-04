Rilascio CIE, servizio potenziato a Pontinia in vista della scadenza dei documenti cartacei

Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza indicata sul documento. Lo stabilisce una recente circolare del Dipartimento per gli Affari Interni, in applicazione del Regolamento UE 1157/2019. Una scadenza che trasforma il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica da semplice opportunità a obbligo, coinvolgendo a Pontinia oltre tremila cittadini.

Per agevolare i residenti e prevenire disagi legati alle richieste concentrate negli ultimi mesi, l’Amministrazione comunale ha deciso di potenziare il servizio per il rilascio della CIE, ampliando orari e giorni di apertura di alcuni uffici già aperti al pubblico. A partire da giovedì 5 febbraio, e fino a nuove disposizioni, gli sportelli dei Servizi Sociali e della Pubblica Istruzione, situati al primo piano del Palazzo della Cultura in via Cavour 20, saranno operativi il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 13, con un’estensione pomeridiana il giovedì dalle 15 alle 17. L’accesso avverrà senza prenotazione o appuntamento e il servizio sarà disponibile anche per i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno.

Resta confermata la validità degli appuntamenti già fissati presso l’ufficio Anagrafe, con la possibilità, in caso di necessità, di anticipare la richiesta usufruendo del nuovo servizio attivato in via Cavour. L’ampliamento dell’orario, coordinato con il personale guidato dalla dottoressa Francesca Pacilli, responsabile del Quinto Settore – Servizi Sociali e alla Persona, è stato fortemente voluto dal sindaco Eligio Tombolillo, che ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti un esempio concreto di collaborazione tra uffici comunali, in particolare tra Anagrafe, Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, per offrire un servizio più efficiente ai cittadini.

Il potenziamento si inserisce in un percorso già avviato dal Comune attraverso open day dedicati, pensati per ridurre tempi di attesa e code agli sportelli. L’Ente sta inoltre valutando l’organizzazione di ulteriori aperture straordinarie in orari extra lavorativi. Per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica è necessario presentare una fototessera, il documento di identità precedente e la tessera sanitaria. Per la validità all’espatrio dei minorenni è richiesta la presenza di entrambi i genitori o di uno solo munito di delega firmata dall’altro. Il costo del rilascio è di 22,20 euro, pagabili in contanti o tramite Pos.