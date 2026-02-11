Sabaudia, aggiornato il bando per l’assegnazione delle case popolari

Dopo tredici anni Sabaudia aggiorna il bando per l’assegnazione delle case popolari. Con delibera di Giunta del 29 dicembre scorso sono stati definiti criteri e modalità per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul territorio comunale, rimettendo ordine a una procedura attesa da tempo.

Il sindaco Alberto Mosca parla di un passaggio importante per la comunità, sottolineando l’obiettivo di garantire trasparenza e correttezza nell’assegnazione degli alloggi Ater e di offrire opportunità concrete alle famiglie in difficoltà. Sulla stessa linea l’assessore ai Servizi sociali, Pia Schintu, che evidenzia come il nuovo bando sia il risultato di un lavoro lungo e articolato, volto a rendere le regole più aderenti alle esigenze abitative del territorio.

La domanda può essere presentata tutto l’anno. Possono partecipare cittadini italiani, dell’Unione Europea o extracomunitari con permesso di soggiorno almeno biennale e regolare attività lavorativa. È necessario essere residenti a Sabaudia oppure svolgere nel Comune la propria attività lavorativa principale. Sono previste specifiche disposizioni anche per gli italiani residenti all’estero che intendano rientrare.

Elemento centrale resta il requisito economico. Il reddito complessivo del nucleo familiare deve rientrare nei limiti stabiliti per l’accesso all’edilizia pubblica e comprende stipendi, pensioni e altri emolumenti, anche esentasse, con esclusione dell’indennità di accompagnamento. Non possono presentare domanda coloro che possiedono un’abitazione adeguata oltre i limiti previsti, chi ha già beneficiato di assegnazioni o finanziamenti pubblici per la casa salvo casi particolari, chi ha occupato abusivamente alloggi popolari o ha condanne che impediscano rapporti con la Pubblica amministrazione. I requisiti devono essere mantenuti sia al momento dell’assegnazione sia durante il rapporto locativo.

Il bando definisce in modo puntuale il concetto di nucleo familiare, includendo coniugi, conviventi, unioni civili, figli e affidati, con la possibilità in alcuni casi di partecipazione autonoma, ad esempio per coppie prossime al matrimonio o genitori soli con figli a carico.

Le domande devono essere compilate esclusivamente sul modello disponibile sul sito istituzionale del Comune e inviate tramite raccomandata o posta elettronica certificata, con marca da bollo da 16 euro. Il bando è aperto in modo permanente e le richieste vengono raccolte in due finestre semestrali, da gennaio a giugno e da luglio a dicembre.

A ciascuna domanda viene attribuito un punteggio in base alle condizioni dichiarate e documentate. Ottengono priorità le situazioni di grave disagio abitativo seguite dai servizi sociali, la presenza di disabilità gravi, i nuclei numerosi o monoparentali, le condizioni di sovraffollamento, gli sfratti e i casi in cui il canone incide in maniera rilevante sul reddito. È previsto punteggio anche per la lunga residenza nel Comune. In caso di parità prevale l’anzianità della domanda.

Le graduatorie saranno suddivise in base alla composizione del nucleo familiare, per assegnare alloggi proporzionati al numero dei componenti. La prima graduatoria del nuovo sistema sarà formulata sulla base delle domande presentate entro il 30 giugno 2026.