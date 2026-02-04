Sabaudia, al Cencelli il progetto sul rispetto e la cura degli animali

Educare alla relazione, al rispetto e alla cura partendo dagli animali. È questo il cuore del progetto “Uomo e animale: un percorso di cura, conoscenza e responsabilità”, attivato per l’anno scolastico in corso all’Istituto Comprensivo Valentino Orsolini Cencelli e promosso dall’Amministrazione Mosca. Un’iniziativa che coinvolge gli studenti della scuola secondaria di primo grado in un percorso di educazione assistita, articolato tra attività in classe e incontri sul territorio, con il supporto di veterinari e professionisti del settore.

Il progetto è sostenuto dalle assessore Anna Maria Maracchioni e Pia Schintu, insieme al garante per il benessere e la tutela degli animali Fabrizio Livi, e nasce dalla consapevolezza che il rapporto con gli animali possa diventare uno strumento educativo potente. Attraverso l’interazione diretta, i ragazzi imparano a riconoscere le emozioni, a rispettare i bisogni degli altri esseri viventi e a comprendere come la cura della natura sia strettamente legata al rispetto di sé e della comunità.

Questa mattina, nell’Aula magna della scuola Cencelli di Sabaudia, il sindaco Alberto Mosca ha incontrato gli studenti coinvolti nel progetto, sottolineando il valore formativo dell’iniziativa. Conoscere gli animali, ha evidenziato, significa anche sviluppare una maggiore consapevolezza emotiva e relazionale, imparando l’autocontrollo, l’ascolto e il rispetto delle regole.

Il percorso affronta inoltre temi come la tutela dell’ambiente e la convivenza civile, con l’obiettivo di educare i ragazzi a una relazione più equilibrata con il mondo che li circonda. Perché costruire un rapporto sano con l’altro, umano o animale che sia, significa gettare le basi per una comunità più consapevole. E forse, per imparare davvero cosa sia l’amore e crescere come adulti migliori, è fondamentale aver condiviso, fin da bambini, un pezzo di vita con un animale.