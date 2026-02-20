Sabaudia, conclusi i lavori di ampliamento del cimitero comunale

Conclusi i lavori di ampliamento del cimitero comunale di Sabaudia. Questa mattina sono stati ufficialmente consegnati alla città i nuovi spazi, con la benedizione dei loculi e degli ossari. Il parroco don Massimo Castagna, insieme al sindaco Alberto Mosca e al consigliere comunale Giovanni Pietro Fogli, ha visitato l’area oggetto dell’intervento, prendendo atto del completamento di un’opera attesa da anni dalla cittadinanza. In un momento raccolto e senza cerimonie pubbliche, sono stati benedetti i nuovi loculi e ossari, affidati simbolicamente alla cura della comunità. L’intervento ha portato alla realizzazione di 400 loculi e 80 ossari, ampliando in modo significativo la disponibilità di spazi all’interno del cimitero. Dal prossimo 23 febbraio inizieranno le prime inumazioni nei nuovi loculi, segnando l’avvio operativo del servizio.

Per anni l’ampliamento era stato annunciato e rinviato, a fronte di un’esigenza concreta più volte segnalata dalle famiglie. Con la conclusione dei lavori, l’amministrazione comunale punta a dare una risposta strutturale a una necessità sentita, restituendo dignità e funzionalità a un luogo centrale nella memoria collettiva. Il sindaco Mosca ha ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto, sottolineando come l’intervento rappresenti uno degli impegni portati a termine dall’amministrazione.