Sabaudia: sorpreso a frugare in un veicolo aperto. I Carabinieri denunciano un 44enne

SABAUDIA – Sorpreso a frugare in un veicolo aperto a Borgo grappa, i Carabinieri denunciano un 44enne indiano residente a Sabaudia. In particolare, i militari dell’Arma, hanno eseguito un’attività d’indagine a seguito della querela sporta da un 54enne che, nella mattinata del 13 febbraio scorso, quando aveva sorpreso l’indagato mentre rovistava all’interno del proprio veicolo, lasciato aperto. Il 44enne, senza riuscire ad asportare nulla, si era dato alla fuga per le vie limitrofe. Grazie alla descrizione fornita dal denunciante, i militari dell’Arma, sono riusciti ad individuarlo procedendo con la denuncia.