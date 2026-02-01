Salvatore D’Incertopadre presenta Il romanzo di Akhenaton

LATINA – Sarà presentato, venerdì 6 febbraio alle ore 18.00 nella cornice dell’Hotel Europa, in via E. Filiberto 14 a Latina, Il romanzo di Akhenaton di Salvatore D’Incertopadre, pubblicato nella collana I diamanti di Aletti Editore. Un appuntamento culturale a ingresso libero che invita il pubblico a immergersi in una delle figure più enigmatiche e rivoluzionarie della storia antica, il faraone Akhenaton, protagonista assoluto di una narrazione che intreccia storia, mistero e riflessione religiosa. Il romanzo prende le mosse dalle suggestioni lasciate da Sigmund Freud nel saggio “L’uomo Mosè e la religione monoteista”, che nel 1939 scosse il mondo culturale ipotizzando un’origine egizia del monoteismo. D’Incertopadre raccoglie quella provocazione e la trasforma in racconto, scegliendo però di spostare lo sguardo su Akhenaton, il faraone “eretico” che osò cancellare il pantheon tradizionale per imporre il culto di un unico dio, Aton, identificato nel disco solare. Una scelta radicale che lo isolò dal suo popolo e ne decretò la damnatio memoriae, con la cancellazione del suo nome e della sua immagine dai templi dell’Egitto. Nel romanzo Akhenaton emerge come figura tragica e visionaria, ossessionata da un’idea di fede assoluta che lo allontana dal potere terreno e lo consegna alla storia come sovvertitore dell’ordine costituito. Accanto a lui si muove Nefertiti, la Grande Sposa Reale, donna di straordinario carisma e influenza politica, simbolo di bellezza ma anche di forza, spesso raffigurata al fianco del marito con pari dignità. La loro vicenda si snoda tra intrighi di corte, tensioni religiose e misteri che attraversano l’antico Egitto, in un periodo cruciale segnato dalla rivoluzione di Amarna.

L’incontro con l’autore sarà animato da un dialogo a più voci. Accanto a Salvatore D’Incertopadre, la giornalista Cora Craus offrirà una lettura critica e approfondita dell’opera, mentre la conversazione sarà guidata dalla giornalista Dina Tomezzoli, accompagnando il pubblico dentro i temi storici e simbolici del romanzo. Un’occasione per riflettere su una figura che, pur condannata all’oblio per secoli, continua a interrogare il presente con la forza delle sue idee. Il romanzo di Akhenaton (212 pagine) dopo la presentazione di Latina sarà protagonista anche alla XXXVIII edizione del Salone del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio 2026, confermando l’interesse verso una storia che riporta alla luce uno dei primi, audaci tentativi di monoteismo della civiltà umana.