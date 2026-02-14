Scauri, rapina in sala scommesse: due arresti dopo l’inseguimento

Rapina in una sala scommesse a Scauri di Minturno: due fratelli arrestati dai Carabinieri dopo un inseguimento e un posto di blocco forzato. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Formia, un giovane del 2002 avrebbe rapinato un cliente all’interno di una sala scommesse di Scauri, sottraendogli denaro contante e ferendolo a una mano con un’arma da taglio, per poi darsi alla fuga.

Scattato l’allarme alla Centrale Operativa, le pattuglie si sono messe immediatamente sulle tracce del responsabile, individuandolo poco dopo lungo una strada del territorio mentre si trovava a bordo di un’auto guidata dal fratello, classe 1995, entrambi già noti alle forze dell’ordine. All’intimazione dell’alt, i due avrebbero inizialmente simulato l’arresto della marcia per poi forzare il posto di controllo, investendo i militari e ferendone uno. L’inseguimento è proseguito con il supporto di una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Gaeta fino al rintraccio dei due in un’altra sala bingo della zona, dove, secondo quanto riferito, avrebbero opposto ulteriore resistenza prima di essere definitivamente bloccati. Nel corso dell’operazione i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità degli arrestati un coltello a serramanico e un giravite, entrambi sequestrati.

I due fratelli sono stati arrestati in flagranza. Al più giovane vengono contestati i reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, porto di armi od oggetti atti ad offendere; il fratello risponde in concorso per resistenza, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere. Il 2002 era inoltre sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ed è stato denunciato anche per la violazione degli obblighi connessi. Su disposizione della Procura della Repubblica di Cassino, entrambi sono stati trasferiti nel carcere di Cassino in attesa della convalida e delle eventuali misure cautelari.