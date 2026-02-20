Scontro frontale tra due camion, un morto. Chiusa la SS 156 dei Monti Lepini a Priverno

PRIVERNO – A causa di uno scontro frontale tra due camion, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 156 “Dei Monti Lepini” al km 23,000 a Priverno, in provincia di Latina. Nel sinistro, nei pressi della rotatoria Anime Sante, ha perso la vita uno dei due conducenti.

L’incidente è avvenuto alle 4.30 circa. Al loro arrivo i vigili del fuoco della squadra di Terracina in collaborazione con il personale del 119 hanno avviato i soccorsi, ma per uno dei due conducenti non c’è stato nulla da fare.

Per lo svolgimento dell’intervento si è reso necessario il supporto di una autogrù VF e del personale nbcr proveniente da Roma, per il travaso di azoto liquido dalla cisterna lesionata di uno dei due automezzi. Per il coordinamento delle operazioni di soccorso sul posto sono presenti due Funzionari tecnici vf.

L’arteria risulta chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Le operazioni sono ancora in corso

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le squadre Anas.