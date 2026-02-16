Sequestro di 500 prodotti carnevaleschi irregolari, finanzieri in azione a Sabaudia

Con l’avvicinarsi dei giorni clou del Carnevale, la Guardia di Finanza della provincia di Latina ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei consumatori e la regolarità del mercato. Nell’ambito di un piano mirato predisposto per le festività, i militari della Compagnia di Terracina hanno sequestrato oltre 500 articoli carnevaleschi non conformi in un emporio di Sabaudia, gestito da un uomo di origine cinese. L’operazione è scaturita da un’attività informativa e di monitoraggio condotta anche attraverso le banche dati in uso al Corpo, seguita da riscontri diretti sul territorio.

All’interno del punto vendita sono stati rinvenuti maschere, costumi, decorazioni, giochi, bombolette spray, coriandoli e oggettistica varia, tutti prodotti destinati alla vendita in occasione del Carnevale. Il materiale è stato sottoposto a sequestro cautelare perché privo delle indicazioni obbligatorie previste dalla normativa nazionale. In particolare, gli articoli – prodotti al di fuori dell’Unione Europea – erano posti in vendita senza le informazioni relative a nome o ragione sociale, marchio e sede legale dell’importatore o del produttore, elementi fondamentali per garantire la tracciabilità e la sicurezza dei prodotti.

Il titolare dell’esercizio è stato segnalato alla competente Autorità amministrativa e nei suoi confronti è stata elevata una sanzione che può arrivare fino a circa 26.000 euro. L’intervento rientra in un più ampio piano di controlli attivato su tutto il territorio provinciale per contrastare la diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, tutelando in particolare bambini e giovani e assicurando condizioni di concorrenza leale tra gli operatori economici.