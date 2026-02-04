Servizio Rifiuti, si dimette il Comitato di Sorveglianza: “Tenuti fuori, non vogliamo essere complici del declino dell’azienda”

LATINA – Ha dato le sue dimissioni in blocco e irrevocabili, il Comitato di Sorveglianza dell’Azienda per i Beni Comuni di Latina composta da Alessandro Loreti (Legambiente Latina), Antonio Formiconi (Codacons), Laura Ardia (Federconsumatori Latina Aps), Daniele Mazzoli (Fedicons) e Luca Stocco (rappresentante dei lavoratori Abc). “Una scelta drastica, ma divenuta inevitabile di fronte al “muro di gomma” eretto dalla Proprietà (Comune di Latina) e dall’attuale governance aziendale – di legge in una nota -. Nonostante lo Statuto aziendale attribuisca al Comitato precise funzioni di monitoraggio e partecipazione attiva, la realtà dei fatti ha ridotto il nostro ruolo a quello di un semplice figurante di facciata. Le reiterate richieste di confronto congiunto, inviate ufficialmente al Sindaco, all’Assessore all’Ambiente e ai vertici di ABC, sono state sistematicamente ignorate”, affermano.

Il Comitato sottolinea come “i continui scontri interni alla maggioranza si stiano scaricando direttamente sulla gestione aziendale paralizzando la stessa ABC Latina” e parla di “apparente inerzia” che nasconde “la volontà di condurre l’azienda verso un “binario morto” di “un deliberato depotenziamento che, negando investimenti e sviluppo, mette a rischio il futuro di

un servizio essenziale che appartiene a tutta la cittadinanza”.

Nella nota, dure parole: “Proviamo un profondo senso di vergogna per come viene gestito un servizio pubblico che grava sui cittadini con una tassazione sui rifiuti tra le più alte d’Italia. A cosa serve un Comitato di Sorveglianza se chi gestisce la cosa pubblica decide di operare nell’ombra, fuggendo dal confronto con chi rappresenta utenti e lavoratori? La mancanza di trasparenza non è solo un affronto a questo Comitato, ma a tutta la città di Latina. Non siamo disposti a fare da paravento a scelte calate dall’alto, né a legittimare con la nostra presenza una gestione che nega i principi base della partecipazione democratica. Rassegniamo dunque le nostre dimissioni affinché nessuno possa, un domani, sostenere che il Comitato di Sorveglianza fosse presente o consenziente rispetto a questo declino. La nostra non è una resa, ma una denuncia pubblica: il fallimento di un gioco politico che ha trasformato l’Azienda per i Beni Comuni in una “scatola chiusa”, sorda alle istanze del territorio. Se il Comune sceglie il silenzio e l’immobilità, noi scegliamo l’uscita di scena per non essere complici di un disastro annunciato che Latina non merita”.