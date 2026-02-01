Sezze, un successo la raccolta per la Casa della Salute

SEZZE – La Casa della Salute di Sezze è stata dotata di una sonda ecografica di ultima generazione. Lo strumento è stato consegnato alla struttura il 30 gennaio dal Comitato ” Sezze per la salute”.

“Grazie alla somma raccolta lo scorso mese di novembre, quando ogni negozio, ogni associazione sportiva e culturale e ogni singolo cittadino si è mobilitato per partecipare all’iniziativa portata in campo da tre associazioni del territorio ANDOS, CIF e Rotary Sezze Latina e Monti Lepini – racconta il sindaco Lidano Lucidi – la promessa fatta è stata mantenuta. Con immensa gioia e un pizzico di commozione, il Comitato ha ufficialmente consegnato la nuova sonda ecografica GE LOGIQ P9 alla Casa della Salute di Sezze”.

Il ricavato eccedente sarà interamente utilizzato per l’acquisto di ulteriore materiale sanitario. “Questo non è solo l’acquisto di un macchinario; è la dimostrazione che quando una comunità si unisce per un obiettivo comune, non esistono traguardi impossibili. Dai negozianti che hanno ospitato le urne, agli artisti che si sono esibiti nelle tre serate finali, fino a chi ha donato anche solo

un piccolo contributo: questo risultato è di tutti – conclude Lucidi – Il Comitato ha dimostrato che “Ogni offerta è un gesto che cura” non è solo uno slogan, ma un impegno concreto verso il futuro e il benessere di tutti”.