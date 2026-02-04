Sopralluogo del Sindaco alla biblioteca di Latina: “tra pochi mesi cambierà volto”

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha effettuato questa mattina un sopralluogo presso la biblioteca comunale Aldo Manuzio, attualmente interessata da importanti lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. Alla visita hanno preso parte la dirigente Angelica Vagnozzi, il responsabile unico del procedimento Pietro Marchionne, i direttori dei lavori Silvano Varsalona e Luisella Taviano, oltre ai rappresentanti della ditta incaricata dal Comune.

“I lavori procedono spediti e tra pochissimi mesi la biblioteca cambierà volto”, ha dichiarato il sindaco al termine del sopralluogo. L’intervento, avviato lo scorso 26 gennaio, consentirà di restituire alla città uno dei suoi principali presìdi culturali, rendendolo sicuro, moderno e pienamente accessibile. In accordo con la Soprintendenza, il progetto prevede la valorizzazione degli spazi interni attraverso la realizzazione di un’unica area capace di esaltare l’intero ambiente, nuove scale in legno massello con corrimano, un impianto di illuminazione completamente rinnovato e una nuova pavimentazione. Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti legati alla sicurezza antincendio, con materiali in grado di garantire la resistenza al fuoco e la tutela sia dei frequentatori sia del patrimonio librario.

Nel corso della visita, il sindaco ha ringraziato tutti i soggetti coinvolti nel progetto, dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Carnevale agli uffici comunali, fino ai tecnici e alla ditta esecutrice, per la professionalità e l’impegno con cui stanno portando avanti gli interventi.

La biblioteca Aldo Manuzio custodisce un patrimonio documentale di oltre 70mila unità, distribuite tra la sede centrale e quelle periferiche, tutte catalogate nel Servizio Bibliotecario Nazionale. Gli iscritti sono circa 18.800, con una media di circa 200 accessi giornalieri, un dato che supera la media nazionale in rapporto alla popolazione e conferma il ruolo centrale della struttura per studenti, giovani e frequentatori abituali.

L’intervento, dal valore complessivo di 400mila euro, finanziato attraverso una variazione di bilancio approvata dal Consiglio comunale, si concluderà nei primi giorni di luglio. A rafforzare il percorso di rilancio della biblioteca, il Comune di Latina ha inoltre ottenuto un finanziamento regionale di 36mila euro dalla Regione Lazio, destinato a potenziare la funzione della Aldo Manuzio come luogo di inclusione, incontro e partecipazione culturale. Tra pochi mesi, ha concluso il sindaco, la città potrà contare su uno spazio rinnovato e accogliente, pensato per lo studio, la crescita e la condivisione della conoscenza.