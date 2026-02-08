Sorveglianza speciale per un 56enne di Latina ritenuto socialmente pericoloso

I Carabinieri del Reparto Operativo – Nucleo Investigativo di Latina hanno notificato a un 56enne pontino un decreto di applicazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Il provvedimento è stato emesso dalla Sezione III Penale – misure di prevenzione del Tribunale Civile e Penale di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica di Latina.

L’uomo è ritenuto socialmente pericoloso in quanto, secondo quanto emerso dalle indagini, vivrebbe abitualmente con i proventi di attività delittuose ed è considerato dedito alla commissione di reati tali da mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo sotto la direzione della Procura pontina, ha consentito di ricostruire un percorso criminale che si protrarrà, secondo gli inquirenti, sin dalla maggiore età dell’uomo, quasi senza soluzione di continuità. A suo carico vengono contestati nel tempo reati contro la persona, in materia di stupefacenti e di tipo associativo mafioso.

Il decreto di sorveglianza speciale avrà durata di quattro anni e impone al destinatario una serie di prescrizioni: l’obbligo di fissare e comunicare la propria dimora all’Autorità di pubblica sicurezza, il divieto di allontanarsi dal comune di residenza o di abituale dimora, il divieto di uscire dall’abitazione nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 7, l’obbligo di cercare un’attività lavorativa e quello di non frequentare persone con precedenti penali o sottoposte a misure di prevenzione.