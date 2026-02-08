Spaccio nella notte a Latina, arrestato in zona pub 53enne

Spaccio nella notte a Latina, dove i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 53 anni trovato in possesso di oltre un chilo di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina e della Stazione di Sezze, con il supporto della Sezione d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento “Lazio”, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto”.

L’uomo, residente in zona e già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio e al porto di oggetti atti ad offendere, è stato notato mentre si aggirava a piedi con atteggiamento sospetto nei pressi della cosiddetta “via dei pub”. Poco dopo, i militari lo hanno sorpreso mentre cedeva un involucro a un cittadino romeno di 34 anni, residente a Latina e anch’egli noto alle forze di polizia.

Il 34enne è stato immediatamente fermato e sottoposto a perquisizione personale, durante la quale è stato rinvenuto l’involucro appena ricevuto, contenente circa 5,5 grammi di cocaina. L’uomo è stato quindi segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno successivamente rintracciato e bloccato il 53enne in una via adiacente. La perquisizione personale ha consentito di rinvenire circa 27 grammi di cocaina suddivisi in nove involucri, un coltello a serramanico e 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’attività di controllo è stata estesa anche all’abitazione dell’uomo. All’interno di una cassaforte i militari hanno trovato ulteriori 77,5 grammi di cocaina suddivisi in dodici involucri, 26 grammi di hashish, 490 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Nascosta dietro un armadio è stata inoltre rinvenuta una busta contenente circa un chilogrammo di marijuana.

Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le analisi di laboratorio. Al termine delle formalità di rito, il 53enne è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.