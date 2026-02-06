Spray al peperoncino fuorilegge, trentenne denunciato

APRILIA – Fermato per un controllo stradale sulla Nettunense ad Aprilia aveva nel cruscotto dell’ auto uno spray al peperoncino contenente Oleoresin Capsicum, con quantità e concentrazione superiori ai limiti consentiti dalla legge, ovvero oltre il 10%. Si tratta di un principio attivo naturale estratto dal peperoncino rosso che viene utilizzato principalmente come agente incapacitante negli spray anti-aggressione e per la difesa personale e provoca un intenso bruciore su pelle e mucose, infiammazione temporanea, tosse e chiusura involontaria degli occhi, disorientando la persona contro la quale viene spruzzato. L’automobilista, un trentenne con precedenti penali per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di armi, è stato denunciato dalla Polizia e il prodotto sequestrato.