Stipendi non pagati negli aisili nido di Latina, la Cgil Fp chiede l’intervento del Prefetto

LATINA – Si inasprisce lo scontro tra l’Organizzazione Sindacale e l’Amministrazione Comunale di Latina sulla gestione degli asili nido “Piccolo Principe”, “L’Allegra Brigata”, “La Giostra” e “Babylandia”. Al centro della protesta, il mancato pagamento della mensilità di gennaio 2026 per decine di lavoratrici e lavoratori della Società Cooperativa Gialla.

Il Segretario Generale della Cgil FP Vittorio Simeone chiede l’intervento del Prefetto e non solo: “Chiederemo formalmente al Prefetto di Latina di attivare i poteri sostitutivi previsti dalla legge: la surroga del Comune nei pagamenti. Se la Cooperativa non paga, il Comune di Latina ha il dovere morale e giuridico di versare le somme dovute direttamente sui conti correnti delle lavoratrici e dei lavoratori, bypassando l’azienda inadempiente. Il salario di chi lavora deve avere la priorità assoluta su ogni contesa burocratica.”

In attesa di un riscontro urgente da parte della Sindaca e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione – aggiunge il sindacalista – , la mobilitazione prosegue e mercoledì 25 febbraio 2026 dalle ore 7,30 alle ore 10,30 si terrà l’Assemblea Generale presso l’asilo di via Bachelet per deliberare lo stato di agitazione di tutti i dipendenti della Cooperativa Gialla e la richiesta d’intervento del Prefetto.

Il sindacato chiama alla solidarietà anche i genitori dei piccoli alunni: “La serenità di chi educa i vostri figli è la garanzia della qualità del servizio. Difendere il salario dei lavoratori significa difendere l’asilo nido di ogni bambino di Latina.”