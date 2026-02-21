ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

sotto accusa la coop Gialla

Stipendi non pagati negli aisili nido di Latina, la Cgil Fp chiede l’intervento del Prefetto

"Chiediamo che siano attivati i poteri sostitutivi previsti dalla legge: la surroga del Comune nei pagamenti"

LATINA – Si inasprisce lo scontro tra l’Organizzazione Sindacale e l’Amministrazione Comunale di Latina sulla gestione degli asili nido “Piccolo Principe”, “L’Allegra Brigata”, “La Giostra” e “Babylandia”.  Al centro della protesta, il mancato pagamento della mensilità di gennaio 2026 per decine di lavoratrici e lavoratori della Società Cooperativa Gialla.

Il Segretario Generale della Cgil FP Vittorio Simeone chiede l’intervento del Prefetto e non solo: “Chiederemo formalmente al Prefetto di Latina di attivare i poteri sostitutivi previsti dalla legge: la surroga del Comune nei pagamenti. Se la Cooperativa non paga, il Comune di Latina ha il dovere morale e giuridico di versare le somme dovute direttamente sui conti correnti delle lavoratrici e dei lavoratori, bypassando l’azienda inadempiente. Il salario di chi lavora deve avere la priorità assoluta su ogni contesa burocratica.”

In attesa di un riscontro urgente da parte della Sindaca e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione – aggiunge il sindacalista – , la mobilitazione prosegue e mercoledì 25 febbraio 2026 dalle ore 7,30 alle ore 10,30 si terrà l’Assemblea Generale presso l’asilo di via Bachelet per deliberare lo stato di agitazione di tutti i dipendenti della Cooperativa Gialla e la richiesta d’intervento del Prefetto.

Il sindacato chiama alla solidarietà anche i genitori dei piccoli alunni: “La serenità di chi educa i vostri figli è la garanzia della qualità del servizio. Difendere il salario dei lavoratori significa difendere l’asilo nido di ogni bambino di Latina.”

