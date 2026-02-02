Suor Emma Zordan nominata Commendatore al Merito della Repubblica per il suo lavoro con i detenuti

LATINA – Alta onorificenza al merito della Repubblica italiana per suor Emma Zordan. La religiosa di Sabaudia, della Congregazione delle Adoratrici del Sangue di Cristo, all’età di 84 anni è stata insignita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana “per l’impegno profuso nel migliorare le condizioni di vita e le possibilità di reinserimento dei detenuti”. L’onorificenza sarà consegnata a Suor Emma il 3 febbraio alle 12 presso il Palazzo del Quirinale a Roma.

CHI E’ – Suor Emma è una religiosa e volontaria che opera da anni nel polo penitenziario di Rebibbia, a Roma, dove organizza corsi di scrittura e concorsi letterari per facilitare e migliorare le capacità di espressione dei detenuti e affinché le loro voci, non restino inascoltate, le registra nella sua mente, le appunta con una penna d’argento, le trasferisce al computer, che utilizza in modo eccellente, e le diffonde curando pubblicazioni di libri. Lo scorso anno Suor Emma ha portato in book tour, con la giornalista Rosalba Grassi, che ne ha curato le presentazioni e la diffusione a mezzo stampa, e con il giornalista Roberto Monteforte, il libro “Noi fuori” voci dei detenuti da Rebibbia.

Anche a Sabaudia, Terracina, Latina e Roma sono state organizzati incontri con i lettori, nelle Parrocchie e presso la Curia Vescovile, per diffondere appelli alla Giustizia e agli Organi governativi della necessità impellente di interventi sul tema dell’emergenza carceraria. L’ affluenza è stata numerosa.

Suor Emma Zordan poi ha continuato a produrre, ha trascorso l’estate a curare il nuovo libro, fresco di stampa, edito da Edizioni Levante 2026, dal titolo : “ Oltre il reato la persona – Testimonianze dentro e fuori il carcere”. Si tratta di una raccolta di storie vissute, travagliate e difficili da esprimere, se non dopo un lavoro di ricerca introspettiva.

Il libro sarà presentato il 13 febbraio presso la Cripta Parrocchia di San Saturnino in via Avigliana 3 nella Capitale. Alla presentazione dialogheranno con la curatrice Piero Di Domenicantonio, giornalista e responsabile dell’Osservatorio di Strada, e Carmine Caiazzo, detenuto in regime di semilibertà. A moderare l’incontro sarà Roberto Monteforte, giornalista e volontario presso Rebibbia. L’iniziativa è aperta al pubblico e si propone come un momento di riflessione condivisa sui temi della giustizia, della speranza e dell’umanità, attraverso il racconto di esperienze.